أطلقت مليشيا حزب الله اللبناني، اليوم السبت، رشقة صاروخية كبيرة على مناطق في شمال إسرائيل وهضبة الجولان.

وأفاد موقع "واللا" العبري باندلاع حرائق شمال الجولان جراء سقوط صواريخ من لبنان على منطقة مفتوحة.

وقال حزب الله في بيان: "قصفنا للمرة الأولى مستعمرة دفنا بعشرات صواريخ الكاتيوشا ردًا على استهداف المدنيين في بلدة برج الملوك".

وكانت مسيرة إسرائيلية قصفت بلدة برج الملوك جنوبي لبنان ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين.

وتشهد جبهة جنوب لبنان منذ 8 أكتوبر الماضي، مواجهة بين حزب الله وإسرائيل على خلفية الحرب في غزة.