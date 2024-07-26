أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، وفاة القيادي في حماس المعتقل الإداري مصطفى أبو عرة (63 عامًا)، بعد نقله من سجن (ريمون) إلى مستشفى (سوروكا)، جراء "تدهور خطير" طرأ على وضعه الصحي.

من هو القيادي أبو عرة؟

بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن "أبو عرة" قيادي وأسير سابق تعرض للاعتقال مرات عديدة منذ عام 1990، وهو متزوج وأب لـ7 من الأبناء أحدهم معتقل في سجون إسرائيل، وقد بلغت مجموع سنوات اعتقاله نحو 12 عاماً، كما أنه أحد مبعدي مرج الزهور.

وبينت الوكالة أن "أبو عرة" كان قد أعيد اعتقاله في تاريخ 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وقبل اعتقاله كان يعاني من مشاكل صحية صعبة ومزمنة، وكان بحاجة إلى متابعة حثيثة.

وبحسب "وفا" فإن "القيادي (أبو عرة) ابن معتقل إداري وهو زين الدين أبو عرة، وله شقيق شهيد وهو علام أبو عرة الذي ارتقى في الانتفاضة الأولى".

أخبار ذات علاقة وفاة القيادي في حماس مصطفى أبو عرة

وبوفاة "أبو عرة"، فإنّ عدد الأسرى والمعتقلين الذين توفوا بعد السابع من أكتوبر يرتفع إلى (19)، بحسب ما نقلت الوكالة.

وفور وفاته، جددت هيئة الأسرى ونادي الأسير نداءاتهما ومطالباتهما لهيئة الأمم المتحدة بضرورة فتح تحقيق دولي محايد، "في الجرائم المستمرة بحقّ المعتقلين والأسرى وجرائم الإعدام الميداني".

وطالب نادي الأسير المنظومة الحقوقية الدولية، بـ"تحمل مسؤولياتها اللازمة أمام كثافة هذه الجرائم، وإنهاء حالة العجز التي تلف دورها".