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العالم العربي

مقتل ضابط عراقي في اشتباكات مع عناصر من داعش

مقتل ضابط عراقي في اشتباكات مع عناصر من داعش
عناصر من الشرطة العراقيةالمصدر: رويترز
فريق التحرير
فريق التحرير
13 يوليو 2024، 4:36 م

قُتل ضابط في الجيش العراقي، السبت إثر اشتباكات مع عناصر من تنظيم "داعش" في منطقة خان بني سعد غربي محافظة ديالى، وفق مصدر أمني.

وقالت مصادر أمنية  إن ضابطًا برتبة مقدم، وهو آمر سرية قائد شرطة ديالى، قتل إثر اشتباك مع عناصر تنظيم داعش، غربي محافظة ديالى.

ووفق المصادر، فقد أصيب عدد من عناصر قوات الأمن، إثر الاشتباكات المسلحة، لافتة إلى أن هذه الاشتباكات ما زالت مستمرة على ضفاف نهر ديالى.

ومنذ صباح السبت، تخوض القوات الأمنية العراقية اشتباكات مسلحة مع عناصر من تنظيم داعش في منطقة "خان بني سعد" في الجنوب الغربي من محافظة ديالى.

 وشهدت المنطقة الجمعة، اشتباكات مماثلة أسفرت عن مقتل عنصرين من التنظيم، أحدهما كان انتحاريًا يرتدي سترة ناسفة.

العراق

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