شنت واشنطن الجمعة هجوما لاذعا على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، متهمة إياه بإطلاق ادعاءات كاذبة، ووصف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي مزاعم سموتريتش حول اتفاق وقف النار بأنها "خاطئة تماما"، وفق رويترز.

وقال كيربي، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لن تسمح "للمتطرفين"، بما في ذلك في إسرائيل، بإخراج محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة عن مسارها.

واتهم كيربي وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بإطلاق ادعاءات كاذبة.

ووصف كيربي مزاعم سموتريتش بأن "اتفاق وقف إطلاق النار سيكون استسلاما لحركة حماس" بأنها مزاعم "خاطئة تماما".

وأضاف أن سموتريتش يضلل الجمهور الإسرائيلي.