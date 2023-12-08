مقتل 5 فلسطينيين في مداهمة للجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل خمسة فلسطينيين، اليوم الجمعة، برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها مخيم الفارعة في شمال الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية "استشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال المتواصل لمخيم الفارعة" جنوب طوباس، لكنها لم تورد أسماء القتلى، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا".

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أعلنت الثلاثاء، في مؤتمر صحفي من رام الله، إن الضفة الغربية شهدت سقوط 260 قتيلا و3200 مصاب منذ السابع من أكتوبر.