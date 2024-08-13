قالت قوات الدعم السريع في السودان إن وفدها المفاوض وصل جنيف، اليوم الثلاثاء، "حاملًا معه الرغبة والإرادة الصادقة لوضع حد لمعاناة السودانيين، وتعزيز التعاطي الإيجابي مع المبادرات الإقليمية والدولية لإيقاف الحرب".

وأكدت الدعم السريع، في بيان على منصة "إكس"، أن وصول وفدها إلى جنيف "يأتي احترامًا وتقديرًا للجهود والمساعي الدولية والإقليمية الصادقة لمعالجة الأزمة السودانية المتفاقمة؛ جراء الحرب التي أشعلها النظام القديم وعناصره في قيادة الجيش السوداني".

وأضاف البيان أنه "تأكيدًا لالتزامنا المبدئي بقيم السلام والحوار؛ نعلن وصول وفد قوات الدعم السريع إلى جنيف اليوم الثلاثاء، تلبيةً للدعوة الأمريكية بهدف التوصل إلى وقف العدائيات على مستوى البلاد، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وتطوير آلية قوية للرصد والتحقق لضمان تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه".

وأشار البيان إلى "تطلع قوات الدعم السريع لمحادثات بناءة ومثمرة تسهم في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتأثرين جميعهم بالحرب، إلى جانب بحث آليات فعالة لتعزيز حماية المدنيين؛.

وأوضح البيان: "نأمل أن يكون وفد الطرف الآخر، الجيش السوداني، قد استجاب للدعوة برأي مستقل بعيدًا عن إملاءات الحركة الإسلامية وأجندة 'فلول النظام القديم'، من أجل مناقشة قضايا الشعب المتطلع للتعافي والسلام لتأسيس وبناء دولة جديدة قوامها الديمقراطية والسلام المستدام والمساواة".

ولم يعلن الجيش السوداني موقفه من محادثات جنيف، وما إذا كان سيشارك أم لا، وسط مطالبات سودانية بالضغط عليه من أجل الذهاب إلى جنيف وتوقيع اتفاق وقف إطلاق نار يفتح الباب لوصول المساعدات الإنسانية.