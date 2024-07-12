قررت محكمة تونسية الجمعة، الحكم بسجن رجل الأعمال سليم شيوب صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، لمدة 4 أعوام، وفرض غرامات مالية كبيرة عليه، وذلك على خلفية إدانته بقضيتين منفصلتين.

وبحسب وسائل إعلام تونسية، فإن القضية الأولى تتعلق بشركة بترولية كان شيبوب يملك جزءًا من رأسمالها، حيث كان قد واجه حكمًا قضائيًا بالسجن لمدة 6 سنوات، قبل أن يستأنف الحكم في القضية، ويصدر بحقه حكم بالسجن لمدة عامين.

أما الحكم الثاني والذي عاقبه بالسجن لمدة عامين، فهو يتعلق بما يعرف بقضية "مارينا قمرت"، حيث صدر الحكم عليه مخففًا بعد استئناف الحكم الأول الذي قضى بسجنه لمدة 8 أعوام.

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وبعد الاستئناف الذي تقدم به شيوب، فقد جرى تعديل العقوبة من قبل محكمة الاستئناف في تونس، وتخفيض مدة السجن، لكن القرار فرض عليه غرامات مالية تقدر بملايين الدنانير.