أعلنت ميليشيا "حزب الله" اللبناني استهداف 6 مواقع عسكرية في شمالي إسرائيل، رداً على الغارات الأخيرة على جنوب لبنان.

وقالت الميليشيا، في بيانات متوالية، إنها استهدفت موقعَي "الراهب" و"جل العلام" ‏بالقذائف المدفعية، وموقع "المالكية" بالأسلحة الصاروخية.

وأضافت أنها نفذت "هجوماً جوياً بسرب من المسيّرات الانقضاضية على ‏مرابض مدفعية العدو في (الزاعورة)"، وفق بيان.

واستهدف الهجوم الانقضاضي "أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها، وأصابتها ‏بشكل مباشر وأوقع فيهم إصابات مؤكدة".

على ذات الصعيد، أكدت الميليشيا استهداف موقع "السماقة" في تلال "كفرشوبا" اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية بشكل مباشر.

ولفتت ميليشيا "حزب الله" إلى أنها قصفت كذلك "مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة (عين زيتيم) بعدة صليات من صواريخ الكاتيوشا".