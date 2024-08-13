رأى خبراء أن استخدام الحشود العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، لن يتجاوز حدود "الردع" لأي هجوم قد يطال إسرائيل من إيران وأذرعها في المنطقة.

يأتي ذلك في ظل الرد المنتظر من جانب إيران، بعد اغتيال إسرائيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في قلب العاصمة طهران.

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وأوضح الخبراء لـ"إرم نيوز"، أن "أمريكا لن تذهب بهذا الحشد إلى المشاركة في هجوم بجانب تل أبيب، وأن دورها الدفاع عن أمن إسرائيل، مع وجود غرض أساسي يتعلق بمنع استمرار عمليات الردود المتبادلة بين إسرائيل وإيران".

ورأى أستاذ العلاقات الدولية والخبير بالشأن الأمريكي حسين الديك، أن "الحشود العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط تأتي لحماية إسرائيل، وتشكيل قوة ردع ضد أي هجوم مستقبلي من إيران وأذرعها، وليس غرضها المشاركة في أي مواجهة".

وقال الديك لـ"إرم نيوز"، إن "الرد الإيراني سيكون مهذبًا ومحدودًا إلى حد ما لحفظ ماء الوجه للدولة الإيرانية بعد عملية اغتيال هنية في إيران".

وعدَّ "أمريكا وإيران ليستا معنيتين بحرب إقليمية في المنطقة؛ نظرًا لأن العالم بات غير قادر على تحمل تكاليف وخسائر مواجهة جديدة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، والحرب على غزة".

بدوره، يرى مدير مركز فيجن للدراسات الإستراتيجية سعيد سلام، أن "الحشود الأمريكية في المنطقة موجودة لحماية إسرائيل في ظل خوضها جبهات عدة".

وقال سلام، إن "هذا الحشد يتطابق مع استمرار السياسة الأمريكية في حماية إسرائيل، وإظهار الدعم المتصاعد منذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة".

وأوضح أن "الحشود الأمريكية تعمل تحسبًا لاندلاع حرب إقليمية شاملة في المنطقة".

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من جهته، قال أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول في المغرب خالد شيات، إن "تكثيف حشد الولايات المتحدة، بهذا الشكل وبكل هذه الإمكانات يؤكد أن واشنطن لا تهتم بما يدفع إلى السلام في الشرق الأوسط، ولكن انشغالها الأساسي فقط بأمن إسرائيل واستقرارها".

وأضاف شيات لـ"إرم نيوز"، أن "هذه الترسانة العسكرية موجهة لفرض الأمن، ومحاولة إرسال رسائل مشفرة وواضحة لخصوم إسرائيل، منهم إيران وحلفاؤها في المنطقة بأنها ستكون مستعدة للردع في أي هجوم عليها".