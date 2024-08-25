أفادت مصادر لبنانية، اليوم الأحد، بتعرض مقر عسكري تابع للجيش اللبناني في إحدى بلدات القطاع الغربي لقصف إسرائيلي، أدى إلى تدميره بالكامل.

وذكرت تقارير إعلامية لبنانية بأن برج المراقبة في مركز الجيش اللبناني في خراج "علما الشعب" تعرض للقصف بقذائف الدبابات الإسرائيلية.

وقال ناشطون إن هذه المرة الأولى التي يتم فيها استهداف مقر للجيش اللبناني بقذائف الدبابات الإسرائيلية بشكل مباشر، خلال قصف على بلدة "علما الشعب" في قضاء "صور".

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وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن مركز الجيش اللبناني في بلدة "علما الشعب" أصيب بقذيفتين؛ ما تسبب بأضرار مادية، من دون وقوع إصابات.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت ميليشيا حزب الله أنها أطلقت 320 صاروخًا تجاه مواقع إسرائيلية، طالت 11 قاعدة وثكنة عسكرية، فيما أعلنت إسرائيل صد هذا الهجوم بضربات استباقية نفذتها 100 مقاتلة تابعة لسلاح الجو.