تقرير: استخدام الطيران الإسرائيلي خلال اقتحام جنين مؤشر على تدهور مستقبلي

رأى تقرير عبري أن إطلاق الصواريخ من مروحيات عسكرية من طراز "أباتشي"، خلال اقتحام مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، أمس الإثنين، يعد "مؤشرا خطيرا على تدهور مستقبلي محتمل".

وقال التقرير، الذي نشرته صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، اليوم الثلاثاء، إنه "على مدار أكثر من عام، كانت القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي حذرة للغاية، وتجنبت الهجوم من الجو في الضفة؛ بسبب الخوف من الأضرار العرضية".

وأضافت الصحيفة أن "الصاروخ الذي تم إطلاقه من مروحية أباتشي كان يهدف إلى ردع وإخراج المسلحين الفلسطينيين من أطراف مخيم جنين، في إطار عملية إخلاء الجنود الجرحى وإنقاذ العالقين والعربات العسكرية، وعدم إقصائها من الجو، في حدث غير مسبوق لم يُذكر مثله منذ الانتفاضة الفلسطينية الثانية".