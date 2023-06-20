تقرير: استخدام الطيران الإسرائيلي خلال اقتحام جنين مؤشر على تدهور مستقبلي
رأى تقرير عبري أن إطلاق الصواريخ من مروحيات عسكرية من طراز "أباتشي"، خلال اقتحام مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، أمس الإثنين، يعد "مؤشرا خطيرا على تدهور مستقبلي محتمل".
وقال التقرير، الذي نشرته صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، اليوم الثلاثاء، إنه "على مدار أكثر من عام، كانت القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي حذرة للغاية، وتجنبت الهجوم من الجو في الضفة؛ بسبب الخوف من الأضرار العرضية".
وأضافت الصحيفة أن "الصاروخ الذي تم إطلاقه من مروحية أباتشي كان يهدف إلى ردع وإخراج المسلحين الفلسطينيين من أطراف مخيم جنين، في إطار عملية إخلاء الجنود الجرحى وإنقاذ العالقين والعربات العسكرية، وعدم إقصائها من الجو، في حدث غير مسبوق لم يُذكر مثله منذ الانتفاضة الفلسطينية الثانية".
وتابع: "لا يوجد حتى الآن أي حديث في الجيش الإسرائيلي عن استخدام أحدث ناقلات الجنود المدرعة، مثل (جفعاتي) و(جولاني)، وبالنسبة له لا يزال هذا السيناريو بعيد المنال لإدخال مركبات مدرعة إلى جنين، ولكن حتى قبل عامين، لم يكن أحد يعتقد أن الأسلحة ستطلق من الجو باتجاه الأراضي الفلسطينية في الضفة".
ويحاول الجيش الإسرائيلي إيقاف أو تأخير ديناميكية التصعيد هذه قدر الإمكان، لكسب الوقت في محاولة إعادة آليات السيطرة على شمال الضفة، وفق المصدر ذاته.
يذكر أنه عند سؤال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن إمكانية القيام بعملية عسكرية واسعة في الضفة، أثناء زيارته الجنود الجرحى في المستشفيات، رفض الإجابة، وقال: "سوف أقدم توصياتي وتعليماتي في الغرف الأخرى".