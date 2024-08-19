كشف عضو البرلمان العراقي مصطفى سند، عن اعتقال شبكة داخل مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تضم ضباطا "تتجسس" على هواتف نواب وسياسيين.

وقال النائب سند، الذي يمثل الإطار التنسيقي "الشيعي"، في بيان صحفي اطلع عليه موقع "إرم نيوز"، إن "محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب اعتقلت شبكة من القصر الحكومي لمكتب رئيس الوزراء، وعلى رأسهم المقرب (محمد جوحي) وعدد من الضباط والموظفين".

وأضاف أن "الشبكة كانت تمارس عدة أعمال غير نظيفة، ومنها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين (وعلى رأسهم رقم هاتفي)".

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وأردف: "كذلك تقوم الشبكة بتوجيه جيوش إلكترونية وصناعة أخبار مزيفة وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات".

وأكد أن "الشبكة اعترفت على أعمالها، وتم تدوين أقوالهم ابتداءً وقضائيا".

وأشار إلى أن من ضمن الاعترافات الكثيرة "انتحال رقم سعد البزاز (مالك قناة الشرقية الفضائية) وإرسال صورة مفبركة لقناة الشرقية تحتوي صورة أربعة نواب: (سند وعدي ومحمد نوري وهيثم الزهوان) لخبر كاذب وإرسال الصورة على أرقام هواتف النواب جميعهم على الخاص".

وبين سند أن "هناك عدة ضغوطات تمارس من أجل إخراجهم، لكن لم يخضع القاضي المختص لتلك الطلبات، وبدورهم قام النواب المتضررون بتقديم الشكاوى وصدق أقوالهم".

وامتنع ثلاثة مسؤولين حكوميين بينهم مقرب من مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عن الإدلاء بأي تصريح والتعليق على ماهية الشبكة "التجسسية" وارتباطاتها وكيف تمكنت من استغلال نفوذها داخل مكتب رئيس الوزراء للوصول إلى هواتف النواب والمسؤولين الحكوميين.