كشفت وزارة الدفاع الأمريكية، أن الوزير لويد أوستن، أطلع إسرائيل على التغييرات الجارية بالقوات الأمريكية في الشرق الأوسط، وفق وكالة "رويترز".

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" اليوم الجمعة، إن الوزير لويد أوستن، أطلع إسرائيل على التغييرات الجارية والمستقبلية في القوات الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط، رغم أنه لم يتخذ قرارًا بعد بشأن القدرات الدفاعية المتوقع نشرها.

أخبار ذات علاقة بايدن يبحث مع نتنياهو نشر دفاعات أمريكية جديدة لدعم إسرائيل

وكشف البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحث في اتصال هاتفي، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نشر دفاعات عسكرية أمريكية جديدة.

وقال البيت الأبيض، في بيان له، إن نشر الدفاعات العسكرية الأمريكية تلك يهدف إلى دعم إسرائيل ضد تهديدات مثل الصواريخ والطائرات المسيّرة، وفق "فرانس برس".

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وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الخميس، أن الولايات المتحدة أرسلت 12 سفينة حربية على الأقل إلى البحر الأبيض المتوسط ​​والخليج العربي.

وأوضحت أن ذلك يأتي بعد التطورات المتمثلة بتداعيات اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، والقيادي في ميليشيا "حزب الله" فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت.