دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء إلى غزة منزوعة السلاح وخالية من "المتطرفين" بعد انتهاء الحرب.

وقال نتنياهو أمام أعضاء الكونغرس الأميركي "بعد انتصارنا، بمساعدة شركائنا الإقليميين، فإن غزة منزوعة السلاح وخالية من المتطرفين يمكن أيضا أن تفضي إلى مستقبل من الأمن والازدهار والسلام. تلك هي رؤيتي حيال غزة".

وأكد نتنياهو، أنه منخرط في جهود مكثفة لتأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في يد حركة حماس.

وتوجه نتنياهو للرئيس الأمريكي جو بايدن بالشكر قائلا: "أشكر بايدن لدعمه المخلص لإسرائيل".

وبالتزامن مع الخطاب، تجمّع آلاف المحتجين المعارضين للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة قرب مبنى الكابيتول الأمريكي.

ووجه نتنياهو في خطابه رسالة للمحتجين قائلا: "المحتجون المناهضون لإسرائيل يجب أن يخجلوا من أنفسهم..لقد أصبحتم رسميا لعبة في يد إيران" مشيرا إلى أنه "لا بد لنا من التنديد بمعاداة السامية ومحاربتها".

وقاطع خطاب نتنياهو، نحو 85 من أعضاء مجلس النواب، و6 أعضاء على الأقل من مجلس الشيوخ.

وإلى جانب نائبة الرئيس كامالا هاريس التي تغيبت عن الخطاب بدعوى "ضيق المواعيد"، أعلنت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي أيضًا أنها ستلتقي أهالي المختطفين الإسرائيلين المرافقين لنتنياهو.

وحتى الآن، تحدث 6 من القياديين الإسرائيليين أمام مجلسي الكونغرس، وهم: إسحق رابين، شمعون بيريز، إيهود أولمرت، بنيامين نتنياهو، حاييم هرتسوغ، وإسحق هرتسوغ.