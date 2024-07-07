حرائق ضخمة وتعطل أجهزة الإنذار.. سيناريو متطرف للحرب مع "حزب الله"

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الأحد، أن هناك سيناريو مطروحًا للحرب الإسرائيلية في الشمال حال اندلاعها مع ميليشيا "حزب الله" اللبناني، على الجبهة الشمالية والتي تشمل اندلاع حرائق ضخمة يعقبها فشل في تفعيل أجهزة الإنذار.

وقالت الصحيفة إنه تم إبلاغ رؤساء السلطات في إسرائيل بالسيناريو المتطرف الذي تتوقعه قيادة الجبهة الداخلية وهيئة الطوارئ الوطنية، وهم يطالبون بالاستعداد لهجمات غير متوقعة.

وأوضحت أن السيناريو المتطرف الذي يقدر انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع لمدة تصل إلى 72 ساعة خلال الهجوم، بالإضافة إلى انقطاع خدمات الإنترنت، واتصالات الهاتف لمدة تتراوح بين 24 ساعة إلى يومين، وهذا يعني أن السكان لن يتلقوا تنبيهات بشأن إطلاق الصواريخ، ولن تعمل أنظمة الإعلان في المستوطنات، كما ستنقطع إمدادات المياه، وفي هذا الصدد، طُلب من السلطات الاستعداد لتزويد السكان بالمياه لمدة تصل إلى أسبوع.

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وتابعت أنه وقت اندلاع الحرب سيتم إلزام الإسرائيليين من المناطق الشمالية حتى المنطقة الوسطى من إسرائيل بالبقاء في المناطق المحمية لمدة تصل إلى 72 ساعة متتالية، بما في ذلك الإقامة في مواقف السيارات تحت الأرض وأماكن الحماية المحددة، كما سيكون هناك اضطرابات في الإمدادات الغذائية، وتقديرات بزيادة العبء على المستشفيات، وستتأثر أيضًا حركة المواطنين المستقلين من الشمال إلى الجنوب والمنطقة الوسطى.

وفي الأشهر القليلة الماضية، أُنشِئت غرفة طبية متقدمة تضم اختصاصيين طبيين، بالإضافة إلى وحدة إنقاذ متخصصة في عمليات الإنقاذ من المباني المتضررة، ووحدة إطفاء محلية مجهزة بمركبات رباعية الدفع، وأحدث معدات مكافحة الحرائق، كما قام المجلس المحلي بشراء مولدات كهربائية سيتم توزيعها على السكان الذين يحتاجون للمساعدة في إمداد الأكسجين.



وفي مؤتمر لقيادة الجبهة الداخلية وهيئة الطوارئ الوطنية الذي عقد في بداية الأسبوع، عُرضت على الحضور سيناريوهات تمثل الوضع المتطرف الذي يمكن أن تتحمله الجبهة الداخلية في إسرائيل في حال اندلاع القتال على الجبهة الشمالية، وربما أيضًا تتحول إلى حرب إقليمية، سيهاجم وقتها "حزب الله" إسرائيل بآلاف الصواريخ، وسيستهدف المواقع الاستراتيجية ومنشآت الطاقة والاتصالات، بالإضافة إلى ضرب المستوطنات الواقعة في الأماكن النائية، كما ستتعرض منطقة خط الصراع لهجوم بآلاف الصواريخ، وسيتم إطلاق صواريخ دقيقة وطائرات مسيرة على مزيد من الأهداف.