بعد هجوم "عيلي".. الجيش الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات بالضفة
شنَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات في قرية عوريف الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، بعد هجوم مسلح نفذه فلسطينيان من القرية قرب مستوطنة يهودية وأسفر عن مقتل 4 إسرائيليين.
وقال الجيش في بيان: "تم نقل المعتقلين للتحقيق معهم من قبل قوات الأمن"، موضحًا أن الجنود المنتشرين في قرية عوريف "يحاولون وضع مخططات لمنازل من نفَّذوا الهجوم قرب مستوطنة عيلي".
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن رئيس مجلس قرية عوريف عبد الحميد شحادة، أن "قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت عدة منازل واعتقلت عددًا من المواطنين".
وقتِل 4 اشخاص وأصيب 4 آخرون بجروح إصابة أحدهم خطرة، في هجوم مسلح استهدف مستوطنين قرب مستوطنة "عيلي" بالضفة الغربية المحتلة.
ونفذ الهجوم غداة استشهاد شاب فلسطيني قرب بيت لحم، و7 آخرين خلال عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في مدينة جنين، أسفرت عن إصابة العشرات بجروح بينهم أكثر من 20 إصابة بين خطرة وحرجة .
واستشهد المهاجمان الفلسطينيان وهما من "عوريف" جنوب مدينة نابلس، بعدما قاما بإطلاق النار؛ ما أدى إلى مقتل اثنين من سكان مستوطنة "عيلي" وشاب من وسط إسرائيل، أما القتيلُ الرابعُ فهو فتى يبلغ من العمر 17 عامًا من وسط إسرائيل.
وتنتهج إسرائيل سياسة هدم منازل منفذي العمليات التي تستهدف جنودها أو مواطنيها، وتقول إنّها تقوم بذلك لردعهم، لكن منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية تعتبرها وسيلة انتقامية وعقابًا جماعيًّا.
جاء الهجوم بالقرب من "عيلي" بعد يوم من اشتباكات عنيفة خلال عملية عسكرية دامية للجيش الإسرائيلي على مخيم جنين للاجئين في شمال الضفة الغربية.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، استشهاد الفتاة سديل غسان نغنغية (15 عامًا) "متأثرة بإصابتها قبل يومين (الاثنين) برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على جنين".
ويعيش في الضفة الغربية من دون القدس الشرقية، قرابة 3 ملايين فلسطيني، بالإضافة إلى أكثر من نصف مليون مستوطن يهودي في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وتحتل إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية منذ العام 1967.