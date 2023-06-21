بعد هجوم "عيلي".. الجيش الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات بالضفة

شنَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات في قرية عوريف الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، بعد هجوم مسلح نفذه فلسطينيان من القرية قرب مستوطنة يهودية وأسفر عن مقتل 4 إسرائيليين.

وقال الجيش في بيان: "تم نقل المعتقلين للتحقيق معهم من قبل قوات الأمن"، موضحًا أن الجنود المنتشرين في قرية عوريف "يحاولون وضع مخططات لمنازل من نفَّذوا الهجوم قرب مستوطنة عيلي".

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن رئيس مجلس قرية عوريف عبد الحميد شحادة، أن "قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت عدة منازل واعتقلت عددًا من المواطنين".