عاجل

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يقتحم المسجد الأقصى
logo
العالم العربي

واشنطن: محادثات جنيف قائمة حتى بغياب الجيش السوداني

واشنطن: محادثات جنيف قائمة حتى بغياب الجيش السوداني
المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيرييلو المصدر: أ ف ب
وكالات
وكالات
13 أغسطس 2024، 7:06 ص

أكدت الولايات المتحدة أنها تريد بدء محادثات بشأن السودان هذا الأسبوع في سويسرا "حتى في غياب ممثلي الحكومة السودانية" التابعة للجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيرييلو في مؤتمر صحافي في جنيف: "أجرينا مناقشات معمقة مع الجيش السوداني لكنهم لم يعطونا تأكيداً بعد" في ما يتعلق بمجيئهم"، مؤكدا "سنمضي قدماً في هذا الحدث... وهذا ما تم توضيحه للطرفين"، بحسب "فرانس برس".

وكانت حكومة السودان بقيادة الجيش السوداني عبّرت عن تحفّظات على الدعوة الأمريكية لإجراء مفاوضات في جنيف، وعن اختلافها مع الولايات المتحدة في شأن المشاركين.

وفي نهاية يوليو/ تموز الماضي، دعت واشنطن الطرفين المتحاربين في السودان إلى جولة جديدة من المفاوضات لمحاولة وضع حد للحرب المدمرة المستمرة منذ ما يقرب من 16 شهراً.

وكان الجيش السوداني أبدى تحفظات على الطرح الأمريكي، بشأن المحادثات المقررة في جنيف في 14 أغسطس آب، في حين جدد قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي) موافقته على الدعوة الأمريكية.

وجدد حميدتي، أمس الاثنين، موافقته على الدعوة الأمريكية للمفاوضات في جنيف، مؤكداً التزامه "الذهاب بإرادة حقيقية لوقف الحرب فوراً ومن دون تأخير لإنهاء معاناة الملايين من السودانيين".

أخبار ذات علاقة

انتقادات واسعة لموقف حكومة الجيش السوداني من محادثات جنيف

 

السودان

أخبار ذات صلة

بينهما "حرب خاصة".. خلاف نتنياهو وغالانت يشتعل مع تواصل التسريبات
بينهما "حرب خاصة".. خلاف نتنياهو وغالانت يشتعل مع تواصل التسريبات
كيف يتواصل "السنوار" مع رفاقه من تحت الأرض؟
كيف يتواصل "السنوار" مع رفاقه من تحت الأرض؟
مسؤول إسرائيلي: أي مغامرة لـ "حزب الله" ستدفع ثمنها بيروت
مسؤول إسرائيلي: أي مغامرة لـ "حزب الله" ستدفع ثمنها بيروت
اليمن.. انفجارات قرب سفينتين تجاريتين في البحر الأحمر
اليمن.. انفجارات قرب سفينتين تجاريتين في البحر الأحمر
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC