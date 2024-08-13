واشنطن: محادثات جنيف قائمة حتى بغياب الجيش السوداني

أكدت الولايات المتحدة أنها تريد بدء محادثات بشأن السودان هذا الأسبوع في سويسرا "حتى في غياب ممثلي الحكومة السودانية" التابعة للجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيرييلو في مؤتمر صحافي في جنيف: "أجرينا مناقشات معمقة مع الجيش السوداني لكنهم لم يعطونا تأكيداً بعد" في ما يتعلق بمجيئهم"، مؤكدا "سنمضي قدماً في هذا الحدث... وهذا ما تم توضيحه للطرفين"، بحسب "فرانس برس".

وكانت حكومة السودان بقيادة الجيش السوداني عبّرت عن تحفّظات على الدعوة الأمريكية لإجراء مفاوضات في جنيف، وعن اختلافها مع الولايات المتحدة في شأن المشاركين.

وفي نهاية يوليو/ تموز الماضي، دعت واشنطن الطرفين المتحاربين في السودان إلى جولة جديدة من المفاوضات لمحاولة وضع حد للحرب المدمرة المستمرة منذ ما يقرب من 16 شهراً.

وكان الجيش السوداني أبدى تحفظات على الطرح الأمريكي، بشأن المحادثات المقررة في جنيف في 14 أغسطس آب، في حين جدد قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي) موافقته على الدعوة الأمريكية.

وجدد حميدتي، أمس الاثنين، موافقته على الدعوة الأمريكية للمفاوضات في جنيف، مؤكداً التزامه "الذهاب بإرادة حقيقية لوقف الحرب فوراً ومن دون تأخير لإنهاء معاناة الملايين من السودانيين".