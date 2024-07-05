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العالم العربي

مكتب نتنياهو يكشف آخر تطورات محادثات وقف إطلاق النار

مكتب نتنياهو يكشف آخر تطورات محادثات وقف إطلاق النار
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهوالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
05 يوليو 2024، 6:51 م

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي  بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن رئيس جهاز المخابرات (الموساد) عاد من الدوحة بعد اجتماع مبدئي مع وسطاء يحاولون التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن، وإن المفاوضات ستُستأنف الأسبوع المقبل.

وأضاف مكتب نتنياهو في بيان أنه لا تزال هناك فجوات بين الجانبين.

جاء ذلك بعد أن غادر رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنيع الدوحة، الجمعة، عقب محادثات مع الوسطاء القطريين تناولت خطة لوقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن في غزة.

وقال مصدر، لم يكشف هويته، إن "وفدا إسرائيليا برئاسة ديفيد برنيع غادر الدوحة إلى إسرائيل؛ إثر اجتماعات مع الوسطاء القطريين بشأن رد حماس على وقف إطلاق النار في غزة".

بنيامين نتنياهوإسرائيلحركة حماسحرب غزة

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