أفادت تقارير لبنانية، اليوم الأربعاء، بأن الطيران الإسرائيلي شن سلسلة غارات عنيفة على عدة بلدات في قضاء "بعلبك" بمنطقة "البقاع" شرقي لبنان.

وقالت مصادر لبنانية وناشطون إن هذه الليلة الثانية على التوالي التي تشن فيها إسرائيل غاراتها على بعلبك، لأول مرة منذ بدء الحرب.

واستهدفت الغارات، وفق مصادر محلية، محيط بلدات "بوداي" و"سرعين" و"النبي شيت" في منطقة البقاع شرقي لبنان.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن الغارات الجديدة التي استهدفت منطقة البقاع شرقي لبنان أسفرت في حصيلة أولية عن 10 جرحى.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن "الطيران الحربي الإسرائيلي، نفذ اعتباراً من الحادية عشرة مساء، عدواناً جوياً حيث شن 3 غارات متتالية مستهدفاً بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل".

ونقلت الوكالة عن وزارة الصحة اللبنانية قولها إن "حصيلة غارتين إسرائيليتين على بلدة الضهيرة ارتفع إلى 4 مواطنين إضافة إلى إصابة اثنين بجروح".