أعلنت 7 سيدات في الأردن عن تشكيل قائمة مغلقة للنساء لخوض انتخابات مجلس النواب المزمع إجراؤها في العاشر من أيلول/سبتمبر المقبل، في خطوة تعد الأولى من نوعها بتاريخ الحياة البرلمانية في المملكة.

وأطلقت القائمة في مدينة السلط تحت اسم (سيدات البلقاء) نسبة المحافظة الواقعة غربي العاصمة عمان.

وضمت القائمة سيدات يحملن مؤهلات علمية تنوعت بين الدكتوراه في علم الاجتماع والماجستير في العمل الاجتماعي وبكالوريوس بالمالية والمصارف وعلوم الشريعة والتمريض وإدارة الأعمال.

وكان مختصون في الشأن السياسي والبرلماني في الأردن، توقعوا في حديث سابق لـ "إرم نيوز" ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب المقبل إلى ما نسبته (21-23%)، بعدما أن كانت (11.5%).

ويبلغ عدد النساء في مجلس النواب الحالي الذي يضم (130) عضوًا، (15) سيدة، تمكّن من حجز مقاعدهن عبر نظام الكوتا الذي خصص للمرأة 15 مقعدًا، في حين أن القانون الجديد خصص للمرأة (18) مقعدًا من أصل (138) عدد أعضاء المجلس المقبل.

ويتيح قانون الانتخاب الجديد كذلك إمكانية منافسة المرأة لبقية المرشحين دون اللجوء إلى نظام الكوتا، مثلما اشترط القانون الجديد أن يتم تضمين سيدتين على الأقل ضمن أول 6 أسماء في القوائم المترشحة على مستوى المقاعد المخصصة للأحزاب وعددها (41) مقعدًا، ما يعني أنه في حال فوز 5 قوائم بمقاعد تصل لغاية 6، فإن نصيب المرأة منها سيكون مقعدين، ومن ثم تحصل على 10 مقاعد.