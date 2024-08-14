أحمد عبد

قُتل شرطي عراقي وأصيب اثنان آخران، اليوم الأربعاء، إثر هجوم شنه تنظيم داعش، شمالي العاصمة بغداد، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر، لـ"إرم نيوز"، إن "مجموعة من داعش شنت هجوما بواسطة الأسلحة الرشاشة استهدفت فيه دورية للشرطة العراقية في منطقة الزور التابعة لقضاء الطارمية شمالي بغداد".

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وأضاف المصدر، أن "الهجوم أدى إلى مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين بجروح بليغة، فيما فرت المجموعة المهاجمة إلى عمق البساتين في المنطقة المحيطة".

وسجل العراق، خلال الأيام القليلة الماضية، العديد من الحوادث الأمنية نجمت غالبيتها عن هجمات للتنظيم المتشدد شرقي وغربي البلاد.

وتشير التقارير الاستخبارية إلى عودة نشاط داعش مع تسلل عشرات العناصر من سوريا إلى العراق.

وكان خبراء في الشأن الأمني أكدوا إعادة التنظيم لهيكليته وعزمه شن عمليات عسكرية لاستهداف القوات الأمنية العراقية والمدنيين، خصوصا في المناطق الرخوة.