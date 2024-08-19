قتِل جندي إسرائيلي وأصيب العشرات، اليوم الاثنين، إثر انفجار طائرة مسيّرة انطلقت من لبنان في بلدة إسرائيلية بالجليل الغربي.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل جندي ووقوع إصابة مباشرة بين المدنيين شمال إسرائيل جراء الهجوم بالمسيرات والصواريخ من جنوب لبنان، مضيفة أنه تم رصد 3 مسيرات و10 قذائف صاروخية أُطلقت من لبنان.

وقال موقع "والا" العبري، إن إسرائيليين أصيبوا في حريق اندلع إثر انفجار مسيرة أُطلقت من لبنان تجاه بلدة ياعرة شمالي إسرائيل.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه نجح في اعتراض بعض الأهداف الجوية، وسقطت أخرى في منطقة ياعرة.

كما أفادت الإذاعة العبرية الرسمية بوقوع إصابات نتيجة انفجار مسيرة مفخخة أُطلقت من لبنان، وسقطت في الجليل الغربي.