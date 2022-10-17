السودان ينفي فتحه أي معسكرات لمقاتلي جبهة تحرير تيغراي الإثيوبية

نفى مدير المخابرات السوداني، الفريق أول أمن أحمد إبراهيم مفضل، اليوم الأحد، وجود أي معسكرات لمقاتلي جبهة تحرير تيغراي الإثيوبية داخل الحدود السودانية.

وأكد مفضل، حسب وكالة السودان للأنباء (سونا)، أن السودان ظل داعمًا للاستقرار في إثيوبيا دون انحياز لأي طرف من الأطراف.

وتأتي تصريحات مدير المخابرات السوداني، ردًا على اتهامات متكررة من دولة إثيوبيا لجارتها الغربية، بالتورط في دعم جبهة تيغراي التي تقاتل الحكومة الإثيوبية الفيدرالية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وكان آخرها في أغسطس/آب الماضي، حينما قال سلاح الجو الإثيوبي إنه أسقط طائرة تحمل أسلحة لجبهة تيغراي بعد أن دخلت المجال الجوي للبلاد قادمة من السودان.

وقالت وكالة الأنباء السودانية، اليوم الأحد، إن المدير العام لجهاز المخابرات السوداني، زار بتاريخ 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، رئاسة جهاز الأمن والمخابرات الإثيوبي، وبحث مع نظيره الإثيوبي، تمسغن طرونه، التحديات التي تواجه البلدين.

وأكد المسؤول السوداني تمسك بلاده بحدودها المعترف بها دوليًا وفق ترسيم 1902، مشيرًا إلى أن السودان ظل داعمًا للاستقرار في إثيوبيا دون انحياز لأي طرف من الأطراف، نافيًا بشكل قاطع وجود أي معسكرات لجبهة تيغراي داخل الحدود السودانية.

وأوضح مدير المخابرات السوداني أن "علاقات السودان الخارجية ومصالحه مع محيطه الإقليمي وكافة دول العالم تُبنى على مصالح السودان الإستراتيجية، وليس على حساب دول أخرى في الإقليم"، مشيرًا إلى أن الحوار هو أفضل السبل للوصول إلى المنافع والمصالح المشتركة.

وأكد على ضرورة إيجاد معالجات لقضايا المستثمرين السودانيين في إثيوبيا ومشاكل الجاليات في البلدين، منوهًا إلى استضافة السودان عددا كبيرا من اللاجئين الإثيوبيين.