الجيش الإسرائيلي يُنكل بجثامين 3 فلسطينيين في الضفة الغربية

نكّل الجيش الإسرائيلي، بجثامين 3 فلسطينيين من أصل 5 قتلهم خلال اشتباك مسلح، اليوم الخميس، في بلدة قباطية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان، إن جنودا بالجيش الإسرائيلي ألقوا جثامين الفلسطينيين الثلاثة من سطح منزل في قباطية قرب مدينة جنين، حيث قتلهم هناك بعد محاصرة المنزل منذ صباح اليوم الخميس.

وأضاف الشهود أن جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي حملت بعد ذلك الجثامين عبر رافعتها الحديدية ذات الأسنان المدببة، لافتين إلى أن الجيش الإسرائيلي أجرى قبل ذلك عمليات تجريف في محيط المنزل المحاصر، وفق وكالة "الأناضول".

وانتشرت مقاطع فيديو تناقلها ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي توثق وصول قوة من الجيش الإسرائيلي إلى سطح المنزل، وإطلاق النار على أحد الجثامين، قبل إقدامها على إلقاء الجثامين الثلاثة من فوق سطح المنزل، ثم تفجير قنبلة في المكان.

ولم تتضح على الفور هوية القتلى الثلاثة، وسبب إقدام الجيش الإسرائيلي على قتلهم، لكنه عادة ما ينفذ عمليات مشابهة بحق فلسطينيين في الضفة الغربية يقول إنهم "مطلوبون".

كما قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيين اثنين، وأصاب 10 آخرين خلال اقتحامه قباطية اليوم، وفق بيان لوزارة الصحة.

ولا تزال العملية العسكرية الإسرائيلية متواصلة في قباطية حتى الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش، وفق شهود عيان، الذين ذكروا أن العملية تخللها اقتحام لعدة منازل وتحويلها إلى ثكنة عسكرية، وشن حملة اعتقالات في البلدة.

ويعتبر هذا الاقتحام الثاني لبلدة قباطية خلال يومين، إذ اقتحمها الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء الماضي وحاصر منزلا، واعتقل مواطنا فلسطينيا قبل أن ينسحب.

وصعّد الجيش الإسرائيلي منذُ الـ7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملياته العسكرية بالضفة الغربية بما فيها القدس، ما أدى إلى مقتل أكثر من 700 فلسطيني وإصابة نحو 5 آلاف و700 واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و700، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.