الجيش اللبناني يفرض طوقا أمنيا بمحيط السفارة الأمريكية في عوكر

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العالم العربي

لأول مرة منذ بدء المواجهات.. "حزب الله" يستهدف قلب تل أبيب (فيديو)

لأول مرة منذ بدء المواجهات.. "حزب الله" يستهدف قلب تل أبيب (فيديو)
صواريخ لميليشيا حزب اللهالمصدر: AFP
إرم نيوز
إرم نيوز
25 سبتمبر 2024، 4:24 ص

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن صافرات الإنذار دوت في تل أبيب ومناطق في وسط إسرائيل، لأول مرة منذ بدء المواجهات مع ميليشيا "حزب الله"، بعد اعتراض صواريخ باليستية.

ونقلت "رويترز"، عن وسائل إعلام إسرائيلية، قولها إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت صواريخ فوق تل أبيب دون ورود أنباء عن أضرار أو إصابات.

وأكدت (إذاعة الجيش الإسرائيلي) أن اليوم وهو ثالث أيام التصعيد كان الأعنف منذ أكتوبر.

وأشارت إلى أن صواريخ من لبنان تستهدف تل أبيب للمرة الأولى منذ بدء موجة المواجهات الحالية مع ميليشيا "حزب الله".

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وفي سياق متصل، شنّت إسرائيل الأربعاء، لليوم الثالث على التوالي، غارات جوية على جنوب لبنان، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وقالت إنّ "الطائرات الحربية المعادية تشنّ منذ الخامسة فجرا (02,00 ت غ) غارات جوية على مناطق عدة في جنوب لبنان".

وأكدت الوكالة اللبنانية، أنّ الغارات لم تتوقف خلال الليل، وأنها أسفرت عن إصابات، من دون أن تورد أي حصيلة محددة.

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