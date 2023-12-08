"نيويورك تايمز": إسرائيل وضعت يدها على "ثروة من التقارير" عن حماس
في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول، كشفت إسرائيل عما وصفه تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بأنه "ثروة من التقارير الاستخبارية" لتقييم خطط حماس وتكتيكاتها وقدراتها.
وذكرت الصحيفة أن هذه التقارير أثرت بشكل كبير على الحرب الدائرة في غزة.
وبحسب الصحيفة، تسلط التقارير الاستخباراتية الضوء على منشآت حماس، وشبكات الأنفاق، والمنهجيات العملياتية التي تتبعها حماس، وخاصة في العمليات تحت الأرض.
وبحسب ما ذكره الجيش الإسرائيلي، فقد كشفت الوثائق التي تم الحصول عليها، بما في ذلك جهاز كمبيوتر محمول تم الاستيلاء عليه في 7 أكتوبر، عن مواقع مستهدفة، بما في ذلك قاعدة عسكرية جنوب تل أبيب، تطمح حماس إلى الاستيلاء عليها.
وشدد العميد هشام إبراهيم، المشرف على سلاح المدرعات الإسرائيلي، على الاستخدام غير المسبوق للمعلومات الاستخباراتية الدقيقة في الوقت الفعلي لمساعدة القوات البرية بشكل مباشر، وهي استراتيجية لم يسبق استخدامها في الصراعات السابقة.
وفي مؤتمر عسكري عقد مؤخراً بالقرب من تل أبيب، كشف المسؤولون الإسرائيليون عن جانب من الوثائق التي تم الحصول عليها خلال الهجوم البري، وهي الخرائط وأجهزة الاتصالات وأجهزة الكمبيوتر التي كانت بحوزة مقاتلي حماس المقتولين خلال العمليات، بحسب المصادر الإسرائيلية.
وذكرت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي أنشأ وحدة مخصصة مسؤولة عن نشر هذه النتائج بسرعة وتوزيعها على الجنود في الخطوط الأمامية.
وكشفت الوثائق، وفقا للصحيفة، عن رؤى جوهرية حول تكتيكات حماس وهياكلها العسكرية، وشرحت بالتفصيل تركيبات وحدات المقاومة والطبيعة ذات الخبرة لبعض الفصائل. بالإضافة إلى ذلك، فإن الصور ومقاطع الفيديو التي تم جمعها لقادة حماس تعتبر بمثابة معلومات مهمة يمكن استخدامها لغايات الاستهداف المحتمل، إذ نشر الجيش الإسرائيلي صورة تظهر كبار قادة حماس في أحد الأنفاق، وقال إنه تم قتل خمسة منهم.
وأضافت التقارير أن صمود مقاتلي حماس، وإعادة تجميع صفوفهم بعد الخسائر، شكل مصدر تحد مستمر للجيش الإسرائيلي، الذي بدوره تكيف لمواجهة الأجهزة المتفجرة المرتجلة المشابهة لتلك المستخدمة ضد القوات الأمريكية في العراق.
ويؤكد الخبراء على الدور الحاسم للاستخبارات في الوقت الفعلي في تنفيذ المهام الناجحة، إذ تسمح بالتفاعل الفوري والسريع مع الأحداث والتطورات الجارية في الوقت الحقيقي، مشددين على الحاجة إلى استجابات سريعة للتهديدات الناشئة.
ويؤكد اللواء إبراهيم، اعتماد الجيش الإسرائيلي على تكتيكات الأسلحة المشتركة، ودمج الدبابات والمشاة والهندسة القتالية، التي تكملها الضربات الجوية الثقيلة، كاستراتيجية فعالة في غزة.
وتهدف التحقيقات الجارية إلى تتبع مصدر معدات حماس والمعلومات الحساسة المتعلقة بالمواقع الإسرائيلية، والكشف عن أدلة مثل أجهزة الراديو المشابهة لتلك المستخدمة في سيارات الأجرة الإسرائيلية والخرائط التفصيلية الموجودة داخل إسرائيل.
ورغم أن النهج الذي اتبعته إسرائيل أدى إلى تقليص الخسائر في صفوف الجيش إلى الحد الأدنى، بحسب الصحيفة، فإن تصاعد أعداد القتلى بين المدنيين في غزة أدى إلى تكثيف الضغوط الدولية من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار عن طريق التفاوض.
المصدر: صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية