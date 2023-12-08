"نيويورك تايمز": إسرائيل وضعت يدها على "ثروة من التقارير" عن حماس

في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول، كشفت إسرائيل عما وصفه تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بأنه "ثروة من التقارير الاستخبارية" لتقييم خطط حماس وتكتيكاتها وقدراتها.

وذكرت الصحيفة أن هذه التقارير أثرت بشكل كبير على الحرب الدائرة في غزة.

وبحسب الصحيفة، تسلط التقارير الاستخباراتية الضوء على منشآت حماس، وشبكات الأنفاق، والمنهجيات العملياتية التي تتبعها حماس، وخاصة في العمليات تحت الأرض.

وبحسب ما ذكره الجيش الإسرائيلي، فقد كشفت الوثائق التي تم الحصول عليها، بما في ذلك جهاز كمبيوتر محمول تم الاستيلاء عليه في 7 أكتوبر، عن مواقع مستهدفة، بما في ذلك قاعدة عسكرية جنوب تل أبيب، تطمح حماس إلى الاستيلاء عليها.

وشدد العميد هشام إبراهيم، المشرف على سلاح المدرعات الإسرائيلي، على الاستخدام غير المسبوق للمعلومات الاستخباراتية الدقيقة في الوقت الفعلي لمساعدة القوات البرية بشكل مباشر، وهي استراتيجية لم يسبق استخدامها في الصراعات السابقة.

وفي مؤتمر عسكري عقد مؤخراً بالقرب من تل أبيب، كشف المسؤولون الإسرائيليون عن جانب من الوثائق التي تم الحصول عليها خلال الهجوم البري، وهي الخرائط وأجهزة الاتصالات وأجهزة الكمبيوتر التي كانت بحوزة مقاتلي حماس المقتولين خلال العمليات، بحسب المصادر الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي أنشأ وحدة مخصصة مسؤولة عن نشر هذه النتائج بسرعة وتوزيعها على الجنود في الخطوط الأمامية.