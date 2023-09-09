ولي العهد السعودي يعلن عن "ممر اقتصادي" يربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، توقيع المملكة لمذكرة تفاهم لإنشاء مشروع "ممر اقتصادي" يربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط.

وقال بن سلمان في كلمته أمام قمة مجموعة العشرين المنعقدة في الهند، إن هذا المشروع "يهدف إلى تعزيز الترابط الاقتصادي، وتطوير وتأهيل البنى التحتية وزيادة التبادل التجاري بين الأطراف المعنية".

وأضاف أنه "سيعمل على مد خطوط الأنابيب لتصدير واستيراد الكهرباء والهيدروجين لتعزيز أمن إمدادات الطاقة العالمية، إضافة إلى كابلات لنقل البيانات من خلال شبكة عابرة للحدود ذات كفاءة وموثوقية عالية".