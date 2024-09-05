في 6 أشهر.. 6611 صاروخاً أُطلق من لبنان باتجاه شمالي إسرائيل

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن 6611 صاروخاً أطلق من لبنان باتجاه شمالي إسرائيل منذ شهر فبراير وحتى نهاية أغسطس.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "1307 صواريخ أطلقت من لبنان تجاه إسرائيل خلال شهر أغسطس بمعدل 40 صاروخاً يومياً"، في أعلى معدل لإطلاق الصواريخ منذ بداية الحرب.

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وبينت أن العدد الأقل من الصواريخ كان في شهر يناير الماضي، إذا تم إطلاق 334 صاروخاً، مقارنة بأكثر من 1300 صاروخ في أغسطس الماضي.

وفقاً لإحصائيات إطلاق الصواريخ من لبنان تجاه إسرائيل منذ بداية العام، فقد جاء التوزيع على النحو الآتي:

أغسطس: 1307 صواريخ

يوليو: 1091 صاروخاً

يونيو: 855 صاروخاً

مايو: 1000 صاروخ

أبريل: 744 صاروخاً

مارس: 746 صاروخاً

فبراير: 534 صاروخاً

يناير: 334 صاروخاً.