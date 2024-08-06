قضت دائرة الجنح بالمحكمة الابتدائية في تونس، بسجن كل من، نزار الشعري، وعبد اللطيف المكي، ومنعهما من الترشح للانتخابات الرئاسة مدى الحياة.

وبحسب راديو "موزاييك"، فقد "قضت الدائرة الجناحية الصيفية بالسجن مدة ثمانية أشهر في حق كل من عبد اللطيف المكي ونزار الشعري ومحمد عادل الدو، مع الحرمان من الترشح مدى الحياة، وذلك على ذمة القضية المتعلقة بافتعال التزكيات الخاصة بالانتخابات الرئاسية، وتقديم عطايا قصد التأثير في الناخب".

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وأضاف المصدر، أن "هيئة الدائرة قضت بالسجن للمدة نفسها، أي ثمانية أشهر، مع النفاذ العاجل في حق المرشحين المحتملين مراد المسعودي وليلى الهمامي، باعتبار أنهما محالان بحالة فرار".

وبخصوص المتهمين الموقوفين من أعضاء الحملة الانتخابية لكل من نزار الشعري وعبد اللطيف المكي، فقد قُضِيَ في حق ثلاثة منهم بالسجن مدة ثمانية أشهر، وبالسجن مدة عامين اثنين في حق المتهم الرابع.

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وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، قد كشف في تصريح إعلامي، يوم الرابع من أغسطس الجاري أنه "تم ضبط مترشحين محتملين للانتخابات الرئاسية متلبّسين بشراء التزكيات".

وفي الثاني من يوليو/ تموز الماضي، حدد الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الأحد 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد.