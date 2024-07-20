قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الميناء الذي هاجمه الجيش الإسرائيلي في اليمن "ليس ميناء بريئًا بل يستخدم في أغراض عسكرية"، مشيرًا إلى أن إسرائيل هاجمت ميناء يستخدم لدخول أسلحة من إيران.

وعدّ رئيس الحكومة الإسرائيلية أن الهجوم على الميناء اليمني "يذكر أعداءنا بأنه لا يوجد مكان لا تستطيع إسرائيل الوصول إليه" وفق قوله.

محذرًا بأن إسرائيل ستدافع عن نفسها بكل الطرق.

وشنت مقاتلات إسرائيلية مساء اليوم السبت، غارات استهدفت مواقع لميليشيا الحوثي في ميناء الحديدة في اليمن. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن 20 طائرة إسرائيلية من نوع إف 15 شاركت في العملية.