إسرائيل تعترض فرض دولة فلسطينية دون مفاوضات

أضفت إسرائيل، الأحد، طابعا رسميا على اعتراضها على ما سمته "الاعتراف من جانب واحد" بدولة فلسطينية، قائلة إن أي اتفاق بهذا الصدد يتعين الوصول إليه من خلال مفاوضات مباشرة، وفقا لرويترز.

وذكر بيان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى الأحد تصويتا داخل الحكومة، على "قرار توضيحي" بهذا الصدد وأنه تمت الموافقة بالإجماع على هذه الخطوة.

وقال نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، إن هذه الخطوة تأتي بعد "أحدث ما تردد في المجتمع الدولي عن محاولة فرض دولة فلسطينية على إسرائيل من جانب واحد".