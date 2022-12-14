مقتل ضابط بارز بالجيش العراقي إثر انفجار شمالي بغداد

أدى انفجار عبوة ناسفة في قضاء الطارمية، شمالي العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأربعاء، إلى مقتل ضابط كبير في الجيش العراقي واثنين من مرافقيه، وكذلك إصابة 5 آخرين من قوات الجيش العراقي بينهم ضابط برتبة مقدم ركن.

وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ"إرم نيوز"، ان "عبوة ناسفة انفجرت في دورية للجيش العراقي، في منطقة الهورة بقضاء الطارمية شمالي بغداد، ما أدى إلى مقتل المقدم الركن مصطفى ضياء، وهو يشغل منصب آمر فوج، ضمن اللواء 59، واثنين آخرين من عناصر الجيش، وإصابة 5 آخرين من قوات الجيش العراقي بينهم معاون امر الفوج، ضابط بتربة مقدم ركن".