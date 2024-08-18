"أريد جثتي كاملة".. غزي تتحقق له أمنية الموت دون تحوله لأشلاء (صورة)

"لا أريد أن أنتهي في كيس". بهذه الأمنية التي تبدو صغيرة بدأت وقائع قصة الشاب الغزاوي، إبراهيم الغولة، الذي أصبح رمزا للعمل الخيري بعد أن تحققت أمنيته بأن يموت دون أن يتحول إلى أشلاء كغيره ممن مزقتهم آلة الحرب الإسرائيلية في غزة.

قال الشاب الغولة في منشور على حسابه بمنصة "فيسبوك": "لا أريد أن أنتهي في كيس، أريد كفنا كاملا طوله 192 سم، لن أتنازل عن جثتي أريدها كاملة، أريد ذراعي وقدمي وقلبي ورأسي وأصابعي العشرين وعيني أيضا، أريد أن أعود إلى رحم الأرض كما خُلقت منها، الأرض نفسها هنا في هذه البلد، لا أمانع أن دفنت في قبر جماعي، لكني أريد اسمي على الشاهد، وعمري كذلك، وأني هنا من هذا الوطن الذبيح، وأود برجاء حد المرارة، أن يكون قبري في مقبرة حقيقية، لا شارع ولا رصيف ولا شيئا آخر كأمنية أخيرة لنا وحق لنا، الوداع".

الأمنية تتحقق

وبعد كتابة هذا المنشور ببضع ساعات تلقى رجال الهلال الأحمر الفلسطيني بلاغا بقصف إسرائيلي استهدف منزلا بشارع الثلاثيني بمدينة غزة. سارعوا لينتشلوا الضحايا من بين الركام، وكانت المفاجأة التي يحكيها علي أكرم أبو شنب صديق إبراهيم الغولة لـ"بي بي سي".

يقول أبو شنب، "كان أول الضحايا صديقي إبراهيم الغولة، وكانت المفاجأة أن جثمانه سليم تماما كما تمنى، فقط جرح قطعي في الرأس".

ويتابع أبو شنب، "كان مع رجال الإسعاف بالصدفة كفن بنفس طول إبراهيم وبعرض يكفي لضم طفلته الرضيعة إيفان معه في كفن واحد، إذ قتلت أيضا في الغارة الجوية، لكنها لم تكن محظوظة كأبيها، إذ قُطع رأسها جراء القصف، كما قُتلت أيضا في الغارة زوجته شيماء، وأُصيبت ابنتاه فاطمة وجود بجراح خطيرة، ونُقِلَتَا للمستشفى المعمداني".

محاولات إنقاذ جود فشلت، فلفظت أنفاسها في اليوم التالي للواقعة، أما فاطمة فبُترت قدماها، ومازالت ترقد في المستشفى في حالة حرجة.

"لا تنس الشجاعية"

قصة إبراهيم الغولة لم تنته بوفاته، وإنما بدأت قصته كما يرويها صديق طفولته، علي أكرم أبو شنب، الذي يتحدث عن نشاط واسع في العمل الإغاثي والإنساني جمعه بصديقه الراحل بعد اندلاع الحرب.

يقول علي، "أنا وإبراهيم من حي الشجاعية بشمال غزة، كان صديق الدراسة، إذ كنا زميلين في المرحلة الدراسية نفسها، وبعد اندلاع الحرب التقينا مجددا في العمل الخيري؛ إذ كان إبراهيم حريصاً على دعم صمود الناس وتعزيز بقائهم في شمال القطاع من خلال توفير احتياجاتهم المعيشية الأساسية كي لا يضطروا إلى النزوح منه للجنوب".

وبعد اقتحام الجيش الإسرائيلي الأخير لمنطقة الشجاعية وإعلانها "منطقة منكوبة" بسبب الدمار الهائل الذي تشهده والذي تستحيل معه الحياة، يتابع علي حديثه "ومع خسارة إبراهيم لمنزله بالقصف، كان يفكر كثيرا في تقديم حملات إغاثية مكثفة لأبناء الحي، وآخر رسالة وصلتني منه قبل موته قال لي فيها بالنص: "يا علي ما تنسى الشجاعية.. الشجاعية تحتاج إليك".

ومنذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، عملت العديد من المجموعات الشبابية ميدانياً لتقديم المساعدة للنازحين وللمرضى في أنحاء مختلفة من القطاع، كل حسب مقدرته ومكان وجوده.

وعملت العديد من المنظمات الإغاثية العربية والدولية كذلك لتقديم المساعدات الأساسية لسكان القطاع مثل توفير وجبات غذائية للنازحين وتوفير مياه الشرب وكذلك مستلزمات العائلات من حليب وحفاضات للأطفال.

وكان قطاع غزة يستقبل قبل بدء الحرب، أكثر من 500 شاحنة يوميا تنقل السلع المختلفة من جميع المعابر التجارية بين قطاع غزة وإسرائيل. وبعد اندلاع الحرب تقلصت المساعدات لتصبح السلع شحيحة، وهو ما يعني نقصاً في الأغذية والأدوية.

وأشار برنامج الأغذية العالمي قبل عدة أشهر إلى أن هناك شخصا من كل أربعة أشخاص في غزة "يعاني من ظروف تشبه المجاعة، أي ما يوازي نصف مليون شخص في القطاع يعانون من نقص كامل في الغذاء".

وتقول إسرائيل إنها ملتزمة بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية لغزة من كل نقطة دخول ممكنة.

وفي ضوء هذه الظروف الإنسانية، تأتي المبادرات الفردية لتساهم في التخفيف عن الناس. يقول علي أبو شنب "أقمنا نقطة طبية في إحدى مناطق الشجاعية عبر تخصيص غرف لإقامتها في مدرسة بدر، كل هذا أتى لتنفيذ وصية زميلنا إبراهيم الذي تركنا وسنواصل العمل إن شاء الله".

العمل الخيري والإغاثي الذي بدأه إبراهيم بعد اندلاع الحرب كان بوابة تعرفه على الناشطة الإغاثية هالة البستنجي، التي قالت عنه لـ"بي بي سي": "تواصل معي إبراهيم عبر فيسبوك لنشر الاستغاثات الإنسانية التي ترد إليه في سبيل إيجاد متبرع يفي بها ويلبيها، وسألته ذات مرة لماذا لا تنشر هذه الاستغاثات عبر حسابك الشخصي، وتعلن عن نشاطك الإغاثي حتى يتواصل الناس معك مباشرة، فأخبرني بأنه يخشى أن يُسْتَهْدَف من قبل الجيش الإسرائيلي إذا ما عرف عنه هذا النشاط الإغاثي، وذاع صيته فيه".

مشروعه الأخير

وعن آخر عمل إغاثي كان يخطط له الغول قبل مقتله تقول هالة البستنجي: "كان يخطط لحفر بئر مياه شرب في الشجاعية، ولذلك أول عمل تطوعي قمنا به بعد وفاته كان إمداد بعض نازحي الشجاعية بمياه صالحة للشرب".

يقول الجيش الإسرائيلي إنه يسمح لنحو 200 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية بالدخول إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم يومياً، وأن المشكلة تكمن في أن وكالات الإغاثة على الجانب الآخر لا توزعها، كما ورد عن الجيش.

من جهتها، تؤكد وكالات الإغاثة أن استمرار الحرب والقتال، وخاصة في المنطقة المحيطة برفح في جنوب غزة، يعني أن العمل خطير للغاية بالنسبة لها. وتشدد الوكالات الإغاثية أن إسرائيل لا تسمح بإدخال سوى "قطرة من محيط" مما هو مطلوب بالفعل.