انتقدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس قتل المدنيين في غزة، خلال تعليقها على الضربة التي شنها الجيش الإسرائيلي على مدرسة التابعين في غزة صباح السبت.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن هاريس "أدانت قتل المدنيين" في غزة، وطالبت إسرائيل ببذل المزيد لتجنب وقوع إصابات بين المدنيين.

وأضافت، خلال حملتها الانتخابية في فينيكس عندما سُئلت عن رد فعلها على الضربة الإسرائيلية: "مرة أخرى قُتل عدد كبير جدًا من المدنيين".

وأشارت هاريس إلى "حق إسرائيل في ملاحقة إرهابيي حماس"، إلا أنها استدركت بالقول إن على إسرائيل "مسؤولية تجنب إيذاء المدنيين".

وأكدت هاريس الحاجة إلى عقد صفقة بين إسرائيل وحماس بالقول "الرئيس جو بايدن وأنا، نعمل على مدار الساعة على صفقة من شأنها تحرير الرهائن وتحقيق وقف إطلاق النار".