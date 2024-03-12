موسكو تعلن استعدادها لتنظيم اجتماع جديد للفصائل الفلسطينية

وكانت مشاورات عقدت لمدة يومين بمشاركة الفصائل الفلسطينية كافة في موسكو في الفترة من 29 فبراير وحتى الأول من مارس، واعتمد المجتمعون بياناً مشتركاً حول التطورات في الملف الفلسطيني خاصة الوضع في قطاع غزة.

وفي السياق وحول المبادرة الأمريكية لإنشاء ميناء في قطاع غزة لإيصال المساعدات قال بوغدانوف:"دعوا أصدقاءنا الفلسطينيين يقررون ذلك، بالطبع من الضروري تقديم المساعدة الإنسانية بشكل عاجل وفعال لكن يجب على الفلسطينيين أنفسهم تحديد الطرق المثلى لتقديم هذه المساعدة".

وفي وقت سابق، أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس أنه أمر البنتاغون ببناء ميناء مؤقت لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون وجود قوات أمريكية هناك.