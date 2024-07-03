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العالم العربي

مرشح من أصل أردني يخوض الانتخابات البرلمانية البريطانية

مرشح من أصل أردني يخوض الانتخابات البرلمانية البريطانية
يافطة اتجاه لمركز الاقتراع بالقرب من كنيسة وستمنستر في لندنالمصدر: رويترز
فريق التحرير
فريق التحرير
03 يوليو 2024، 11:48 ص

يخوض مرشح من أصل أردني الانتخابات البريطانية التي ستجري يوم غد الخميس، بشكل مستقل على أمل الوصول للبرلمان، بهدف تحسين أوضاع الجاليات العربية، وتبنّي قضاياهم في مقدمتها القضية الفلسطينية.

والمرشح حلمي الحراحشة عن دائرة إيلينغ الشمالية، هو واحد من مجموعة من المرشحين العرب الذين يخوضون غمار الانتخابات التي تشير التوقعات إلى فوز حزب العمال البريطاني فيها.

ويقول الحراحشة، الذي يرأس مجلس أمناء المنتدى الأردني في بريطانيا، إن "الشخصيات العربية التي اجتمعت لتأسيس مؤتمر الجاليات العربية في بريطانيا تؤمن بضرورة الاشتراك في مواقع صنع القرار".

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 وأضاف الحراحشة في حديث سابق لقناة "المملكة" في الأردن، أن الجاليات العربية تؤمن بوجود عدم "توازن" في السياسة البريطانية على مستوى العالم.

وتابع "هناك 17 مرشحًا من أصل عربي، نأمل بأن يصل حتى ولو شخص واحد لرفع صوت الحق والدفاع عن الأمة، والعمل على توطيد العلاقات العربية البريطانية".

ولفت إلى أن الموضوع الأول في الرأي العام العالمي الآن هو حرب غزة، مشيرًا إلى وجود قضايا أخرى أيضًا تستحق الاهتمام كالحرب في اليمن والسودان.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، دعا إلى إجراء الانتخابات العامة في البلاد في الـ4 من يوليو/تموز الذي يصادف يوم غد الخميس.

الأردنبريطانيا

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