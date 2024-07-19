قالت المفوضية الأوروبية، الجمعة، إنها ستقدم للسلطة الفلسطينية مساعدة مالية طارئة بقيمة 400 مليون يورو (435.5 مليون دولار) ستصرف على ثلاث دفعات، خلال الأشهر المقبلة.

وأضافت المفوضية أنه سيتم صرف الأموال على ثلاث دفعات في صورة منح وقروض خلال الفترة من يوليو / تموز إلى سبتمبر/ أيلول بحسب التقدم في تنفيذ أجندة الإصلاحات للسلطة الفلسطينية.

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وتعاني السلطة الفلسطينية من حالة عجز مالي وفوضى منذ سنوات بعد أن خفضت الدول المانحة، التمويل الذي كان يغطي ذات يوم ما يقرب من ثلث الميزانية العامة للسلطة والبالغة ستة مليارات دولار، وطالبت بإصلاحات تعالج الفساد والهدر.

لكن مسؤولين فلسطينيين يقولون إن تدهور الأوضاع تفاقم بشدة بعد أن نفذت حركة حماس هجوما مباغتًا على إسرائيل من قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، إذ دفع ذلك إسرائيل إلى حجب جزء كبير من عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية وتشكل حاليًا المصدر الرئيس لتمويلها.