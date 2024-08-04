قرر الجيش الإسرائيلي بناء سلسلة من المواقع الاستيطانية على جانبي محور "نتساريم" الذي يقسم قطاع غزة إلى قسمين، وأهم نقاط الخلاف في مفاوضات صفقة الرهائن بين إسرائيل وحركة حماس، وفق صحيفة "معاريف" العبرية.

وبحسب الصحيفة، فإنه بينما ليس من الواضح ما الذي سيحدث للمحور الفاصل بين شمال غزة وجنوبه، يمنع مرور سكان القطاع من جنوبه إلى شماله، بدأ الجيش الإسرائيلي بناء سلسلة من المواقع الاستيطانية، وأحضر "الحاويات المحمية" إلى البؤر الاستيطانية، كما تم بناء البطاريات الدفاعية.

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وقالت الصحيفة، إن الجيش الإسرائيلي نشر قوات كبيرة على جانبي محور نتساريم، تشمل عدة كتائب، وعلى الرغم من إنشاء البؤر الاستيطانية، فإن الجيش يقوم بعمليات قتالية نشطة في المنطقة ذاتها.

كما تركز معظم قوات الجيش على العمليات الهجومية في المنطقة، لتوسيع الجزء الخلفي من المحور، وتشمل العمليات تحديد مواقع الأنفاق، وكذلك منع الهجمات على جانبي المحور خوفًا من تنفيذ ضربات ضد "نتساريم".