عاجل

رئيس الوزراء الهندي: مستعد لأي دور للوساطة بين أوكرانيا وروسيا
logo

5 قتلى بقصف إسرائيلي لمركبة فلسطينية شرق خان يونس | إرم نيوز

العالم العربي

5 قتلى بقصف إسرائيلي لمركبة فلسطينية شرق خان يونس

5 قتلى بقصف إسرائيلي لمركبة فلسطينية شرق خان يونس
آثار القصف الإسرائيلي على خان يونسالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
23 أغسطس 2024، 11:08 ص

قُتل 5 أشخاص، وأصيب 4 آخرون، اليوم الجمعة، جراء استهداف الطائرات الإسرائيلية لمركبة فلسطينية شرق مدينة خان يونس، واستهدفت غارات إسرائيلية جامعة غزة في حي الزيتون.

وقالت مصادر فلسطينية، إن قصفًا مدفعيًّا مكثفًا استهدف جنوب حي الزيتون شرقي مدينة غزة ردًّا على إطلاق مسلحين فلسطينيين قذائف هاون تجاه تجمع للجيش الإسرائيلي في المنطقة.

واستهدف القصف الإسرائيلي محيط جامعة غزة بالقرب من شارع 8 جنوبي شرق مدينة غزة بالتزامن مع تحرك الآليات والدبابات الإسرائيلية في المنطقة، بحسب مراسل "إرم نيوز" في غزة.

أخبار ذات علاقة

بعد إطلاق الصواريخ.. إسرائيل تنذر بـ"إخلاء فوري" في خان يونس

وقال شهود عيان لـ"إرم نيوز"، إن الدبابات الإسرائيلية تطلق نيران رشاشاتها الآلية والقذائف تجاه منازل المواطنين وبيوتهم في منطقة حي الزيتون ومنطقة المصلبة جنوبي شرق مدينة غزة.

وأشارت مصادر صحفية إسرائيلية إلى وقوع قوة إسرائيلية في كمين للمقاومة الفلسطينية جنوبي شرق حي الزيتون، من دون التأكيد على وجود قتلى في المكان.

فيما أعلنت كتائب "القسام" الذراع العسكري المسلح لحركة حماس، اليوم الجمعة، قتل وإصابة جنود إسرائيليين خلال اشتباكات جنوبي حي الزيتون في مدينة غزة.

أخبار ذات علاقة

هاريس: ما يحدث في غزة مفجع وحان الوقت لإبرام اتفاق لوقف الحرب

وقالت الكتائب عبر منصة "تلغرام": "مجاهدو القسام يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة جنوبي حي الزيتون في مدينة غزة، ويوقعون قتلى وجرحى في صفوفهم"، من دون تحديد عدد.

ولفتت إلى رصد هبوط طائرة "يسعور" لإجلاء القتلى والجرحى، فيما لم تتوفر إفادة رسمية إسرائيلية في هذا الشأن حتى الساعة 09:20 توقيت غرينتش.

حرب غزة

أخبار ذات صلة

مصدر مصري ينفي وجود وفود إسرائيلية في القاهرة بشأن هدنة غزة
مصدر مصري ينفي وجود وفود إسرائيلية في القاهرة بشأن هدنة غزة
محللون: توفير الإنترنت الفضائي للمستشفى الميداني الإماراتي في غزة ينقذ الآلاف
محللون: توفير الإنترنت الفضائي للمستشفى الميداني الإماراتي في غزة ينقذ الآلاف
"حزب الله" يبث لقطات لمنشآت قاعدة إسرائيلية (فيديو)
"حزب الله" يبث لقطات لمنشآت قاعدة إسرائيلية (فيديو)
بعد سنة من إطلاقه.. لماذا تأخر مشروع "الرغيف الموحّد" في تونس؟
بعد سنة من إطلاقه.. لماذا تأخر مشروع "الرغيف الموحّد" في تونس؟
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC