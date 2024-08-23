5 قتلى بقصف إسرائيلي لمركبة فلسطينية شرق خان يونس | إرم نيوز

قُتل 5 أشخاص، وأصيب 4 آخرون، اليوم الجمعة، جراء استهداف الطائرات الإسرائيلية لمركبة فلسطينية شرق مدينة خان يونس، واستهدفت غارات إسرائيلية جامعة غزة في حي الزيتون.

وقالت مصادر فلسطينية، إن قصفًا مدفعيًّا مكثفًا استهدف جنوب حي الزيتون شرقي مدينة غزة ردًّا على إطلاق مسلحين فلسطينيين قذائف هاون تجاه تجمع للجيش الإسرائيلي في المنطقة.

واستهدف القصف الإسرائيلي محيط جامعة غزة بالقرب من شارع 8 جنوبي شرق مدينة غزة بالتزامن مع تحرك الآليات والدبابات الإسرائيلية في المنطقة، بحسب مراسل "إرم نيوز" في غزة.

وقال شهود عيان لـ"إرم نيوز"، إن الدبابات الإسرائيلية تطلق نيران رشاشاتها الآلية والقذائف تجاه منازل المواطنين وبيوتهم في منطقة حي الزيتون ومنطقة المصلبة جنوبي شرق مدينة غزة.

وأشارت مصادر صحفية إسرائيلية إلى وقوع قوة إسرائيلية في كمين للمقاومة الفلسطينية جنوبي شرق حي الزيتون، من دون التأكيد على وجود قتلى في المكان.

فيما أعلنت كتائب "القسام" الذراع العسكري المسلح لحركة حماس، اليوم الجمعة، قتل وإصابة جنود إسرائيليين خلال اشتباكات جنوبي حي الزيتون في مدينة غزة.

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وقالت الكتائب عبر منصة "تلغرام": "مجاهدو القسام يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة جنوبي حي الزيتون في مدينة غزة، ويوقعون قتلى وجرحى في صفوفهم"، من دون تحديد عدد.

ولفتت إلى رصد هبوط طائرة "يسعور" لإجلاء القتلى والجرحى، فيما لم تتوفر إفادة رسمية إسرائيلية في هذا الشأن حتى الساعة 09:20 توقيت غرينتش.