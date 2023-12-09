قائد الجيش الإسرائيلي: مؤشرات تدفع لتصعيد الهجوم على غزة

اعتبر قائد الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، اليوم السبت، أن على الدولة العبرية أن "تكثف الضغط" على قطاع غزة الذي يتعرض لقصف مستمر في موازاة عمليات برية، وذلك غداة تعطيل الولايات المتحدة قرارا في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقفٍ لإطلاق النار.

وقال هاليفي، خلال حفل عند الجدار الغربي (حائط البراق) في القدس: "كل يوم، نرى مزيدا من الإرهابيين يقتلون، مزيدا من الإرهابيين يصابون بجروح. وفي الأيام الأخيرة، رأينا إرهابيين يستسلمون. هذا مؤشر على أن منظومتهم تنهار، مؤشر إلى أن علينا تكثيف الضغط".

يشار إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أعلنت اليوم ارتفاع عدد الضحايا جراء القصف الإسرائيلي المستمر إلى 17700 على الأقل، وعدد المصابين إلى 48780.

وتشير تقديرات وزارة الصحة، إلى أن العدد الحقيقي للضحايا والجرحى أعلى بكثير، مع عجز طواقم الإسعاف والمنظمات غير الحكومية الأجنبية عن الوصول إلى جميع المناطق التي قصفت لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض.