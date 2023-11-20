فرنسا تدعم الجيش اللبناني بالأدوية

ستسلم وزارة الجيوش الفرنسية في رحلة جوية عسكرية دفعة أولى من المساعدات الطبية التي تزن نحو ثلاثة أطنان إلى القوات المسلحة اللبنانية، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر في مكتب الوزير الفرنسي سيباستيان لوكورنو.

وقال المصدر: "سيتم تسليم الدفعة الأولى من الأدوية وزنتها ثلاثة أطنان هذا المساء" إلى لبنان الذي يعاني من أزمة اقتصادية غير مسبوقة ويخشى اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وأعلن لوكورنو إرسال مساعدات صحية لدعم القوات المسلحة اللبنانية خلال زيارة إلى لبنان في الثاني من الشهر الحالي.