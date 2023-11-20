فرنسا تدعم الجيش اللبناني بالأدوية
ستسلم وزارة الجيوش الفرنسية في رحلة جوية عسكرية دفعة أولى من المساعدات الطبية التي تزن نحو ثلاثة أطنان إلى القوات المسلحة اللبنانية، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر في مكتب الوزير الفرنسي سيباستيان لوكورنو.
وقال المصدر: "سيتم تسليم الدفعة الأولى من الأدوية وزنتها ثلاثة أطنان هذا المساء" إلى لبنان الذي يعاني من أزمة اقتصادية غير مسبوقة ويخشى اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
وأعلن لوكورنو إرسال مساعدات صحية لدعم القوات المسلحة اللبنانية خلال زيارة إلى لبنان في الثاني من الشهر الحالي.
ويسعى الجيش اللبناني الذي يلعب دورا أساسيا في الحفاظ على الاستقرار في البلاد، لتلبية الحاجات الأساسية لجنوده البالغ عددهم 80 ألفا بصعوبة بسبب الأزمة الاقتصادية الخطيرة في لبنان.
واستفادت المؤسسة العسكرية من مساعدات من قطر والولايات المتحدة لدفع رواتب العسكريين.
ومنذ بداية حرب غزة، تسجل المعارك بين إسرائيل وحزب الله الموالي لإيران وحليف حماس يوميا، لكنها تظل بشكل عام مقتصرة على المنطقة الحدودية، حيث أدى تبادل إطلاق النار إلى مقتل 90 شخصا على الأقل في لبنان معظمهم من مقاتلي حزب الله وعشرة مدنيين على الأقل، فيما قتل تسعة أشخاص في الجانب الإسرائيلي بينهم ستة جنود، بحسب السلطات الإسرائيلية.