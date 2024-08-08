أكد القائم بأعمال الخارجية الإيرانية، علي باقري، أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران "خطأ استراتيجي"، سيكون "مكلفاً" لإسرائيل.

واستدرك باقري، خلال حديثه لـ"فرانس برس"، الخميس، بالقول إن الرد على اغتيال هنية سيكون في صالح "أمن المنطقة واستقرارها".

وقال باقري خلال تواجده في مدينة جدة السعودية غداة اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، إن "اغتيال هنية في طهران كان خطأ استراتيجياً سيتبعه ثمن باهظ جداً".

ولم تعلّق إسرائيل على اغتيال هنية الذي كان في طهران للمشاركة في تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بيزشكيان، فيما تعهدت إيران بالانتقام من إسرائيل محمّلة إياها المسؤولية، ما وضع المنطقة برمتها في حالة تأهب وترقب.

وشدّد باقري على "حقّ إيران الذاتي" في "الدفاع المشروع عن الذات". وتابع أن الردّ "سيكون مكلفا"، لكنه "سيكون لصالح الأمن والاستقرار وبالتالي لصالح كافة الدول في المنطقة".

وردًّا على سؤال عن ماهية الردّ، قال باقري إن المسؤولين في إيران "هم الذين يقررون كيفية الردّ وفق مصالح الجمهورية".

واتهم الوزير الإيراني إسرائيل بأنها "تريد تصدير التوتر والحرب والأزمة من غزة إلى سائر المنطقة"، مؤكداً في الوقت نفسه أنها غير قادرة على شنّ حرب ضد بلاده.

وحمّلت منظمة التعاون الإسلامي، الأربعاء، إسرائيل "المسؤولية الكاملة" عن اغتيال هنية الأسبوع الماضي في طهران، محذّرة من أنّ هذا "الاعتداء الآثم (...) يقوّض الأمن والاستقرار" في المنطقة.