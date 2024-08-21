كشف مصدر في هيئة النزاهة العراقية عن صدور مذكرة عراقية موجهة للإنتربول الدولي لاعتقال وزير النفط الأسبق إحسان عبد الجبار، على خلفية تورطه بـ"سرقة القرن".

وقال المصدر، الذي طلب حجب اسمه، لـ "إرم نيوز" إن "هيئة النزاهة تنسق بشكل فاعل مع الإنتربول الدولي لمعرفة مكان وزير النفط الأسبق إحسان عبد الجبار، بهدف القبض عليه وإعادته للبلاد".

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وأضاف، أن "العراق فقد الاتصال بالوزير الأسبق بعد سلسلة تنقلات له في دول عديدة، واليوم ما زال يبحث عنه بمساعدة الإنتربول".

وأكد المصدر أن "عبد الجبار متورط بصورة مباشرة بسرقة الأمانات الضريبية مع المتهم الآخر نور زهير، وعدد آخر من المسؤولين الحكوميين".

وما زالت هيئة النزاهة والقضاء العراقي يحققان، منذ تشرين الأول عام 2022 في قضية سرقة القرن التي تورط فيها مسؤولون كبار ورجال أعمال.

وتشير إحصائية هيئة النزاهة إلى سرقة أكثر من 5.5 ترليون دينار عراقي، أي ما يعادل 3.4 مليار دولار أمريكي.