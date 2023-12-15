الأنظار تتجه للبرلمان اللبناني بعد تعذر التمديد الحكومي لقائد الجيش

ألغى تحرك مطلبي للعسكريين المتقاعدين في لبنان، جلسة لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، كان ينتظر أن تطرح مسألة التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون.

وأقفل المحتجون سائر الطرق المؤدية إلى السراي الحكومي في وسط بيروت، ولم يكتمل بذلك نصاب الجلسة، الذي يؤمنه حضور 16 وزيرا، أي ما يشكل ثلثي عدد الوزراء.

وأعلن الرئيس نجيب ميقاتي عن إرجاء الجلسة إلى يوم الثلاثاء المقبل.

وكان مقررا لجلسة الجمعة، أن تمدد لقائد الجيش لستة أشهر إضافية من خارج جدول أعمال الجلسة، خلافا لإرادة وزير الدفاع موريس سليم المقرب من التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل.

واعتبر سليم أن "التمديد لعون في جلسة مجلس الوزراء، هو تخطٍّ للصلاحية القانونية والدستورية لوزير الدفاع وهوغير قانوني".

وأشار إلى أن "الاقتراح بالتمديد من خارج جدول أعمال الجلسة هو حق حصري لرئيس الجمهورية".

وبعد إلغاء الجلسة الحكومية، أصبحت "كرة التمديد" في ملعب البرلمان، المنعقد في جلسة تشريعية عامة منذ يوم الخميس.

وعلى جدول أعمال "النواب" عدد من مشاريع القوانين، وعدد آخر من اقتراحات القوانين المعجلة المكررة، في مقدمتها تعديل سن التسريح، عبر رفع سن التقاعد لقائد الجيش.