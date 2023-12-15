الأنظار تتجه للبرلمان اللبناني بعد تعذر التمديد الحكومي لقائد الجيش
ألغى تحرك مطلبي للعسكريين المتقاعدين في لبنان، جلسة لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، كان ينتظر أن تطرح مسألة التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون.
وأقفل المحتجون سائر الطرق المؤدية إلى السراي الحكومي في وسط بيروت، ولم يكتمل بذلك نصاب الجلسة، الذي يؤمنه حضور 16 وزيرا، أي ما يشكل ثلثي عدد الوزراء.
وأعلن الرئيس نجيب ميقاتي عن إرجاء الجلسة إلى يوم الثلاثاء المقبل.
وكان مقررا لجلسة الجمعة، أن تمدد لقائد الجيش لستة أشهر إضافية من خارج جدول أعمال الجلسة، خلافا لإرادة وزير الدفاع موريس سليم المقرب من التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل.
واعتبر سليم أن "التمديد لعون في جلسة مجلس الوزراء، هو تخطٍّ للصلاحية القانونية والدستورية لوزير الدفاع وهوغير قانوني".
وأشار إلى أن "الاقتراح بالتمديد من خارج جدول أعمال الجلسة هو حق حصري لرئيس الجمهورية".
وبعد إلغاء الجلسة الحكومية، أصبحت "كرة التمديد" في ملعب البرلمان، المنعقد في جلسة تشريعية عامة منذ يوم الخميس.
وعلى جدول أعمال "النواب" عدد من مشاريع القوانين، وعدد آخر من اقتراحات القوانين المعجلة المكررة، في مقدمتها تعديل سن التسريح، عبر رفع سن التقاعد لقائد الجيش.
وتعمل الكتل النيابية المؤيدة للتمديد إلى صياغة واحدة للاقتراحات المقدمة، وإعطائها صفة الشمولية، بحيث يشمل التمديد وتأجيل التسريح، رؤساء الأجهزة الأمنية، وذلك في محاولة لقطع الطريق على الطعن بدستوريته.
ويحال قائد الجيش في التاسع من الشهر المقبل على التقاعد، ولم تتوافق الأطراف السياسية والمؤسسات الدستورية على مخرج لسد الشغور في المؤسسة العسكرية، مثل قيادة الجيش ورئاسة الأركان الشاغرة هي الأخرى.
وتسعى قوى في المعارضة إلى تأمين التمديد لقائد الجيش، وفي مقدمتها حزب القوات اللبنانية، الذي قدم اقتراح قانون معجل مكرر بهذا المعنى إلى مجلس النواب، وأمّن نصاب الجلسات التشريعية، التي قاطعها منذ بداية الشغور الرئاسي؛ لأن مجلس النواب يجب أن يكون هيئة ناخبة لاختيار رئيس للجمهورية وليس هيئة تشريعية.
وتتقاطع رغبة القوات بذلك مع التيار الوطني الحر الذي قاطعت كتلته النيابية الجلسة النيابية القائمة، تحت هذا الاعتبار، لكن الهدف الأساسي يصب عند رفض التمديد لقائد الجيش الحالي العماد جوزف عون.