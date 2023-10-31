أمريكا ترسل 300 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة سترسل 300 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، مهمتهم الأساسية تقديم الدعم في مجالات منها تفكيك العبوات الناسفة والاتصالات.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، البريجادير جنرال باتريك رايدر، إن القوات ستنطلق من الولايات المتحدة لكنها لن تتجه إلى إسرائيل.

وأضاف: "هدفها دعم جهود الردع في المنطقة، وتعزيز قدرات حماية القوات الأمريكية".

وأشار إلى أن هذا الشهر شهد وقوع 27 هجوما على القوات الأمريكية في العراق وسوريا.