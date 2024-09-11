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العالم العربي

نتنياهو من الحدود الأردنية: سنشيّد "عائقا أقوى" (فيديو)

نتنياهو من الحدود الأردنية: سنشيّد "عائقا أقوى" (فيديو)
بنيامين نتنياهوالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
11 سبتمبر 2024، 7:39 م

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، بتشييد "عائق أقوى" على الحدود مع الأردن، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن في مواجهة محاولات التهريب المتزايدة.

وفي تصريحاته من منطقة حدودية، أكد نتنياهو: "أنا هنا مع نائب رئيس هيئة الأركان وقائد المنطقة الوسطى وقائد لواء الأغوار، وسنعمل على إنشاء عائق أكثر قوة ضد محاولات التهريب". وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي بالتعاون مع الأردن، مؤكدًا أهمية الحفاظ على الحدود كـ"حدود سلام وأمن".

 

 

وأضاف نتنياهو أن الوضع الراهن يشهد تصاعدًا في التحديات، بما في ذلك محاولات تهريب المقاتلين والأسلحة عبر الحدود الأردنية إلى الضفة الغربية والمدن الإسرائيلية. وقال: "في هذا الصراع متعدد الجبهات، نعرف أن علينا تأمين وحراسة حدودنا الشرقية مع الأردن بالتعاون الوثيق مع جيراننا".

تأتي هذه التصريحات بعد مقتل ثلاثة إسرائيليين، يوم الأحد، بعملية إطلاق نار عند جسر الملك حسين (جسر اللنبي) الذي يربط بين الأردن والضفة الغربية. وأفادت تقارير بأن منفذ العملية سائق شاحنة أردني، قام بإطلاق النار قبل أن يتم تحييده بنيران السكان المحليين.

وفي أول رد فعل من الأردن، أكدت وزارة الداخلية أنها باشرت التحقيق في الحادثة، بينما وصفته وزارة الخارجية الأردنية بأنه "عمل فردي".

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