هل نقلت إسرائيل دبابات إلى الحدود اللبنانية؟

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ادعى ناشروه أنه لنقل دبابات إسرائيلية من غزة إلى الشمال.

غير أن الادعاء تبيّن أنه غير صحيح، فالفيديو قديم وهو يصور في الحقيقة نقل دبابات إسرائيلية إلى الحدود مع غزة بعد أيام من شن حركة "حماس" هجومها في السابع من أكتوبر الماضي.

ويظهر في الفيديو قافلة شاحنات على متنها دبابات عسكرية.

وجاء في التعليق المرافق "الجيش الإسرائيلي ينقل دبابات إلى الشمال عند حدود لبنان".

وانتشر الفيديو على وسائل إعلام عربية وصفحات على "فيسبوك" و"إكس"، تزامنًا مع تصاعد حدة المواجهات بين "حزب الله" وإسرائيل عند الحدود الجنوبية للبنان.

ودعا الجيش الإسرائيلي، الاثنين، السكان في لبنان إلى "الابتعاد" عن مواقع "حزب الله،" متوعدًا بشن المزيد من "الغارات المكثفة والدقيقة".

ونفَّذ الجيش الإسرائيلي مئات الغارات التي قال إنها استهدفت مواقع لـ "حزب الله" وخلّفت الغارات مئات القتلى والجرحى معظمهم من المدنيين وبينهم عدد كبير من الأطفال.

وتلقى "حزب الله" سلسلة ضربات في الأيام الأخيرة، شملت تفجير آلاف أجهزة الاتصال التي يستخدمها عناصره الأسبوع الماضي في عملية نسبها لإسرائيل، وغارة جوية قرب بيروت استهدفت اجتماعًا لقيادة قوات النخبة التابعة له أسفرت عن مقتل نحو 50 شخصًا بينهم قائدان عسكريان بارزان وعدد من رفاقهما، إضافة إلى ضربات جوية مكثفة من سلاح الجو الإسرائيلي على أهداف في جنوب لبنان.