أوقف الأمن التونسي النائب السابق بالبرلمان الصحبي صمارة، في مدينة القيروان، وسط البلاد، وفق ما أكدت عائلته.

وأكّد بلال صمارة أن شقيقه النائب السابق بالبرلمان المنحل الصحبي صمارة وُقِّف خلال الليلة الفاصلة بين يومي السبت والأحد 24 و25 أغسطس 2024 بأحد مقاهي وسط مدينة القيروان، وفقًا لما نقلته إذاعة "موزاييك" المحلية.

وأضاف المصدر ذاته أنه فُتِّش منزل البرلماني السابق، ثم نُقل إلى تونس العاصمة من دون إعلامه بالجهة الأمنية التي أوقفته، بحسب قوله.

وقال صمارة إن أسباب توقيفه لا تزال مجهولة، وإنّ عائلته كلّفت محاميًا لمتابعة الوضعية.

وشغل صمارة منصب نائب في البرلمان التونسي المنبثق عن الانتخابات التشريعية لسنة 2019، قبل أن يتولى الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد عمله، ثم حلّه سنة 2021.