أفاد وسطاء بقيادة الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، بأن غياب الجيش السوداني عن محادثات جنيف يعرقل مسار التقدم. بحسب وكالة "رويترز".

وقال وسطاء بقيادة الولايات المتحدة، إنهم حصلوا على ضمانات من الطرفين المتحاربين في السودان خلال محادثات في جنيف بتحسين وصول المساعدات الإنسانية، لكن غياب الجيش السوداني عن المحادثات أعاق التقدم.

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وعلى مدى عشرة أيام من المحادثات، حاولت مجموعة جديدة تضم وسطاء من السعودية ومصر والإمارات التفاوض على زيادة المساعدات، وتوفير الحماية للمدنيين، الذين يواجهون المجاعة والنزوح الجماعي وانتشار الأمراض، بعد 16 شهرا من اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع".

ويقاطع الجيش السوداني محادثات تجري في مدينة جنيف السويسرية، والمستمرة منذ الـ14 من شهر أغسطس/ آب الجاري، بمشاركة "الدعم السريع".