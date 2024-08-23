أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، أن تل أبيب "لن تسمح بقيام دولة فلسطينية"، معتبرًا أن إيران وحركة حماس، سيطرتا على القضية الفلسطينية.

وقال عبر منصة "إكس" إن "الدولة الفلسطينية تعني وجود قاعدة إيرانية في غزة والضفة الغربية، تمامًا كما هو الحال في لبنان واليمن وسوريا والعراق، ما يهدد المراكز السكانية ومسارات الطيران، وطرق الشحن، والمراكز الاقتصادية في إسرائيل".

وتابع وزير الخارجية الإسرائيلي يقول: "لا يمكننا السماح بحدوث هذا"، حيث تعارض الحكومة اليمينية الإسرائيلية قيام دولة فلسطينية، بينما تدعو أغلب دول العالم إلى قيام دولة فلسطينية لحل الصراع المستمر منذ أكثر من 76 عامًا.